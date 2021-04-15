بعد المخاوف الأميركية والاوروبية.. روحاني: لا نسعى للقنبلة الذرية

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني أن "المخاوف" التي أعربت عنها امس برلين ولندن وباريس بشأن القرار الذي أعلنته طهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، لا أساس لها.

وقال روحاني في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني، واوردتها وكالة" فرانس برس" "تم التعبير عن مخاوف في أوروبا والولايات المتحدة من أننا في إيران بدأنا التخصيب بنسبة 60% ،ما يعني أن نكون قادرين على الوصول إلى 90% (عتبة الاستخدام العسكري) دفعة واحدة، لكن هذا خطأ". وأكد أن "أنشطتنا النووية سلمية ولا نسعى للحصول على القنبلة الذرية".