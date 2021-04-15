أيام مصر الأخيرة ليست بخير.. أبرز 7 حوادث أوجعت ”أم الدنيا“

لم تكن الأيام الأخيرة من شهر آذار الماضي عاديّة أبداً في تاريخ مصر. فـ”أم الدنيا” واجهت أصعب الظروف، وشهدت على حوادث عديدة بعضها كان مأساوي.

ومجدداً، فإن مسلسل تلك الحوادث مستمر، وآخرها كان الأربعاء، حينما خرج قطار عن القضبان في منيا القمح بمحافظة الشرقية في دلتا مِصر، الأمر الذي أدى إلى إصابة العشرات من المواطنين.

جنوح سفينة الشحن العملاقة "إيفر غيفن" في قناة السويس

يوم الثلاثاء في 23 آذار 2021، جنحت السفينة العملاقة "إيفر غيفن" داخل قناة السويس، وهي الممر الملاحي العالمي الذي تمرّ عبره نحو 10% من حركة التجارة العالمية.وإثر ذلك، بدأت الجهود المصرية لتعويم السفينة، في وقت أبدت العديد من الدول استعدادها للتدخل والمساعدة في تلك العملية خصوصاً أن التجارة العالمية تأثرت بشدة بسبب الحادث. وخلال اغلاق السفينة لمجرى قناة السويس، تكدّست مئات السفن في البحر بانتظار حل الأزمة، في وقتٍ تأثرت سلسلة الإمدادت العالمية من السلع.ويوم الإثنين (29 مارس/آذار)، نجحت الجهود في تعويم السفينة، وقد تمكن عمال الإنقاذ التابعين لهيئة قناة السويس وفريق من شركة سميت سالفدج الهولندية من تحرير السفينة باستخدام قاطرات، وذلك بعد إجراء المزيد من أعمال الشد والقطر.

تصادم قطارين في سوهاج

يوم الجمعة في 26 آذار 2021، وقع حادث تصادم بين قطارين بمحافظة سوهاج جنوب مصر، وقد أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 30 شخصاً فضلاً عن إصابة 165 آخرين. ووقع الحادث أمام قرية الصوامعة التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج. وحالياً، فإن الجهات الأمنية المصرية تواصل تحقيقاتها بالواقعة وقد جرى توقيف عدد من الأشخاص المرتبطين بالحادث.

انهيار عقار جسر السويس

يوم السبت 27 آذار 2021، انهيار عقارٌ مؤلف من 10 طوابق بمنطقة جسر السويس في مصر، ما أسفر عن مقتل أكثر من 24 شخصاً وإصابة العشرات. وتواصل السلطات المِصرية تحقيقاتها بالواقعة، وجرى توقيف عدد من الأشخاص أيضاً.

حريق كبير بمحالٍ مجاورة لمحطة قطار الزقازيق

يوم السبت 27 آذار 2021، اندلع حريق كبير في بعض المحلات التجارية المجاورة لمحطة قطار "سكة حديد الزقازيق" بمحافظة الشرقية في مصر. وعلى الأثر، تمت السيطرة على الحريق، ولم تتأثر حركة القطارات بالحادث.

حادث احتراق سيارة فتاة على طريقة "الجلالة" السويس

في أواخر شهر آذار الماضي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو، يظهر حادث سير مروعاً، أدى لمقتل فتاة واحتراق سيارتها.في التفاصيل، قام أحد المواطنين بتصوير فيديو لفتاة تقود سيارتها بسرعة تصل إلى 170 كيلومتراً في الساعة، بعكس اتجاه السير على طريق "الجلالة" السويس، الذي يربط محافظتي القاهرة والبحر الأحمر، محاولاً التقاط رقم اللوحة قبل أن يتفاجأ بشاحنة قدمت مسرعة واصطدمت بالفتاة، ما أدى لانفجار السيارة.

حادث تصادم أسيوط

يوم الثلاثاء 13 نيسان، لقي 20 شخصاً مصرعهم بينما أصيب 3 آخرون في حادث تصادم وقع بين سيارة نقل محملة بمواد بترولية وحافلة ركاب على طريق أسيوط البحر الأحمر.

وكانت حافلة الركاب قادمة من القاهرة متوجها إلى سوهاج على الصحراوي الشرقي، ثم اتجهت إلى طريق البحر الأحمر من أسيوط لدخول سوهاج، إلا أنها اصطدمت بسيارة نقل محملة بمواد بترولية متوقفة بعد تعطلها.

حادث منيا القمح

أعلنت وزارة الصحة المصرية إصابة 15 شخصاً في حادث خروج قطار عن القضبان في محافظة الشرقية في دلتا مصر، فجر الأربعاء، ولم يتم تسجيل أي وفيات.

ووقع الحادث في مركز منيا القمح، بمحافظة الشرقية، بعدما خرج قطار قادم من العاصمة القاهرة عن القضبان.إلى ذلك، نفى المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، الأخبار التي تحدثت عن اصطدام قطارين أو وجود قطار معطل في الطريق.