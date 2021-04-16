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مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أميركية! (فيديو)

Lebanon 24
16-04-2021 | 10:30
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اعترضت المقاتلة الروسية "ميغ 31" طائرة استطلاع إستراتيجية تابعة لسلاح الجو الأميركي "أر سي-1335" تقترب من الحدود الروسية فوق المحيط الهادي، ونتيجة لذلك غيّر الطيار الأميركي مساره وابتعد عن الأراضي الروسية.

 

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا رسميا على موقعها قالت فيه: "أقلعت مقاتلة من طراز "ميغ 31" من مطار في إقليم كامتشاتكا لمرافقتها وحدد طاقم المقاتلة الهدف الجوي على أنه طائرة استطلاع استراتيجية تابعة لسلاح الجو الأميركي "أر سي-135".

 

وأضاف البيان: "بعدما ابتعدت الطائرة العسكرية الأجنبية عن حدود الدولة الروسية، عادت المقاتلة الروسية بأمان إلى المطار العسكري".

 

وتقوم القوات الجوية الروسية باستمرار بطلعات جوية لاعتراض الطائرات الأجنبية التي تقترب من الحدود الروسية.

 

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