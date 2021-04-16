عربي-دولي

حصيلة وفيات كورونا حول العالم تقترب من 3 ملايين.. وهذه الدولة من أكبر المتضررين

Lebanon 24
16-04-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-813436-637541662180230431.JPG
Doc-P-813436-637541662180230431.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

حصد فيروس كورونا أرواح نحو 3 ملايين شخص حول العالم، فيما اقتربت حصيلة الإصابات من 139 مليون إصابة.

 

وبحسب آخر أرقام وبيانات جامعة "جونز هوبكنز" الصادرة اليوم الجمعة، ارتفعت حصية الوفيات حول العالم جراء تفشي الوباء إلى مليونين و985 ألف.

 

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا حيث تجاوزت حصيلة الوفيات فيها 565 ألف، فيما تم تسجيل نحو 32 إصابة.

 

وتحتل البرازيل المرتبة الثانية حيث سجلت 366 حالة وفاة حتى الآن وأكثر من 13.7 ملايين إصابة.

 

وفي المكسيك حصد الوباء أرواح أكثر من 211 مليون شخص وتم تسجيل 2.3 ملايين إصابة، تليها الهند بأكثر من 173 مليون حالة وفاة ونحو 14.1 مليون إصابة.

 

وفي بريطانيا أكثر الدول الأوروبية جراء تفشي الوباء حصد الفيروس أرواح نحو 128 ألف إصابة، وبلغت حصيلة الإصابات 4.4 ملايين إصابة، تليها إيطاليا التي سجلت 116 ألف حالة وفاة وأكثر من 3.8 ملايين إصابة.

 

وفي روسيا التي تحتل المرتبة السابعة في قائمة الدول الأكثر تضررا حصد فيروس كورونا ارواح أكثر من 104 آلاف شخص وتجاوزت حصيلة الإصابات منذ بدء تفشي الوباء 4.7 ملايين إصابة.

 

كذلك تجاوزت حصيلة الوفيات في فرنسا 100 ألف حالة وفاة، فيما تم تسجيل 5.2 مليون إصابة.

 

وفي ألمانيا حصد الوباء أرواح نحو 80 ألف شخص وتم تسجيل أكثر من 3.1 مليون إصابة، تليها إسبانيا حيث تم تسجيل 77 ألف حالة وفاة و3.4 ملايين إصابة.

المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2021-04-16
10:30 | 2021-04-16
10:00 | 2021-04-16
09:30 | 2021-04-16
09:00 | 2021-04-16
08:30 | 2021-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website