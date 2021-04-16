فتاة أميركية تعتدي على سيدة بالضرب المبرح بدوافع عنصرية (صور)

تعرضت امرأة تبلغ من العمر 70 عامًا للضرب المبرح في ولاية لوس أنجلوس الأميركية، من قبل فتاة ظنت أنها أميركية من أصول آسيوية، وفقًا لتقارير محلية.

أفادت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية، أن الضحية، وهي جدة أميركية، كانت تحاول النزول من حافلة المدينة اليوم الجمعة عندما انهالت عليها بالضرب راكبة أخرى مناهضة للصين.

وقال التقرير إن المهاجمة أمسكت المرأة المسنة، وانهالت عليها بالضرب المبرح حتى فقدت وعيها، بحسب الصحيفة.

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وأكدت السيدة العجوز للصحيفة أنه لم يقدم أي أحد من ركاب الحافلة المساعدة لها أثناء الاعتداء، ولا حتى سائق الحافلة، وأضافت أن الضرب توقف بعدما اتصل أحد الركاب بشرطة النجدة.

وصرح متحدث باسم الشرطة لصحيفة "لوس أنجيليس تايمز" أنه تم إلقاء القبض على المجرمة ياسمين بيزلي، 23 عامًا، بتهمة ارتكاب جناية في مكان عام.