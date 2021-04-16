إيران تعلن إنتاج أول كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%

أعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الجمعة، أنّ علماء إيرانيون تمكّنوا من الحصول على كمية "يورانيوم مخصّب" بنسبة 60%.

وبحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم"، فقد نشر رئيس البرلمان الإيراني، تغريدة على صفحته الرسمية في موقع "تويتر" كتب فيها: "أنا فخور بأن أعلن أنه في تمام الساعة 00:40 ليلة أمس تمكن علماء إيرانيون شباب وأتقياء من الحصول على منتج يورانيوم مخصب بنسبة 60%".



وأضاف قاليباف في التغريدة: "مبروك لشعب إيران الإسلامية الشجاع على هذا النجاح، إرادة الشعب الإيراني تصنع المعجزات وستحبط أي مؤامرة".

با افتخار اعلام میکنم در ساعت ۰۰:۴۰ نیمه‌شب گذشته ودر شب زیارتی سید الشهدا(ع)، دانشمندان جوان وخداباور ایرانی توانستند به محصول اورانیوم با غنای ۶۰درصد دست یابند.



این موفقیت رابه مردم شجاع ایران اسلامی تبریک می‌گویم؛ارادۀ ملت ایران #معجزه‌آفرین است وهر توطئه‌ای راخنثی خواهد کرد.

— محمدباقر قالیباف (@mb_ghalibaf) April 16, 2021

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قال أمس الخميس: "سنوقف تخصيب اليورانيوم بنسبة عشرين وستين بالمئة في حال رفع العقوبات عن إيران"، مضيفاً أنه في حال عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي لن تكون نسبة التخصيب في إيران أعلى من 3.67% .