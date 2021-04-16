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باكستان.. منع وسائل التواصل "موقتاً" لأسباب أمنية!

Lebanon 24
16-04-2021 | 13:00
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منعت باكستان عدداً تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل موقت لأسباب أمنية، بحسب ما أعلن مسؤولون اليوم الجمعة، وسط حملة قمع ضدّ "جماعة إسلامية" متطرفة.

وقال مسؤول باكستاني كبير في هيئة الاتصالات لوكالة "رويترز": "من أجل الحفاظ على النظام العام والسلامة العامة، تم تقييد الوصول إلى بعض تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل موقت"، منم دون أن يحدد أسماء وسائل التواصل الاجتماعي هذه.

وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن "رويترز"، فقد واجه مستخدمو الإنترنت في باكستان صعوبة في الوصول إلى التطبيقات، بما في ذلك "WhatsApp" و"Facebook" و"You Tube" و"Twitter" في وقت متأخر من صباح يوم الجمعة.


وقالت باكستان هذا الأسبوع إنها ستحظر جماعة "تحريك لبيك" الإسلامية الباكستانية، وأثار اعتقال زعيمها هذا الأسبوع احتجاجات كبيرة على مستوى البلاد.

 

 

المصدر: روسيا اليوم
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