في مصر... هذه هي اقصر واطول مدة صيام

مع حلول شهر رمضان الكريم، تتبادر إلى الأذهان تساؤلات عن عدد ساعات الصيام، وهل تتجه نحو الانخفاض أم الزيادة يوما بعد الآخر؟الإجابة يقدمها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر الذي يؤكد أن شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ يشهد تفاوتاً في عدد ساعات الصيام بين أول أيامه وآخرها، وأيضا بين المحافظات وبعضها.وحيث أننا على مشارف فصل الصيف فبطبيعة الحال كان أول أيام رمضان هو الأقصر من حيث عدد ساعات الصيام، بينما ينتظر أن يكون آخر أيامه هو الأطول.وتختلف ساعات الصيام من محافظة لأخرى بحسب موقعها الجغرافي، حيث يحدد الموقع الجغرافي طول اليوم والليل لكل موقع.ومن الناحية الفلكية، فإن عدد أيام رمضان هذا العام 30 يوماً بدأت يوم الثلاثاء 13 أبريل 2021 م وتنتهي يوم الأربعاء 12 مايو 2021، وفقا للمصدر.وتسجل مدينة أبو سمبل في محافظة أسوان جنوبي مصر أقصر مدة صيام على مستوى الجمهورية وتبلغ 14 ساعة، تليها مدينة توشكى بفارق دقيقتين ثم أسوان بفارق 4 دقائق، بينما تشهد مدينتي دمياط والسلوم شمالي البلاد أطول فترة صيام وتبلغ 15 ساعة و21 دقيقة.ويصل عدد ساعات الصيام في آخر أيام رمضان إلى 15 ساعة و20 دقيقة في كل من كفر الشيخ وبورسعيد والإسكندرية ومرسى مطروح.وفي القاهرة، فإن أول أيام رمضان كان الأقصر بعدد ساعات صيام بلغ 14 ساعة و20 دقيقة، أما اليوم الثلاثون فسيكون الأطول بعدد ساعات تصل إلى 15 ساعة و14 دقيقة.