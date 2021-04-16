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عربي-دولي
اليمن.. 96 قتيلا في مواجهات قرب مدينة مأرب
Lebanon 24
16-04-2021
|
15:30
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كشفت مصادر عسكرية لوكالة "فرانس برس" عن سقوط 96 قتيلا في مواجهات بين القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وعناصر من "حركة أنصار الله- الحوثيون" قرب مدينة مأرب.
وقالت المصادر إن "الحوثيين شنوا هجمات مكثفة للتقدم نحو آخر معاقل الحكومة في الشمال".
وأكد مصدر عسكري في القوات الحكومية أن "المواجهات التي وقعت بين الطرفين في جبهات مختلفة في مأرب الأربعاء والخميس أدت إلى مقتل 36 مقاتلا من القوات الموالية للحكومة و60 مقاتلا في صفوف المتمردين".
المصدر:
روسيا اليوم
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