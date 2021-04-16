أنجيلا ميركل تلقت الجرعة الأولى من أسترازينيكا

تلقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم، الجرعة الأولى من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكوفيد-19، بعد أكثر من أسبوعين من توصية السلطات الألمانية باستخدامه حصرا للأشخاص البالغة أعمارهم 60 فما فوق، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".

وقالت الزعيمة البالغة 66 عاما في تغريدة نشرها الناطق باسمها شتيفن زايبرت: "من دواعي سروري أنني تلقيت أول تطعيم باستخدام أسترازينيكا اليوم. أشكر جميع المشاركين في حملة التطعيم وجميع من تلقوا اللقاحات. التطعيم مفتاح تجاوز الوباء".