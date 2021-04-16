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وزير الخارجية الإيطالي: لا يمكننا قطع العلاقات مع مصر

Lebanon 24
16-04-2021 | 22:00
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أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو على أن على الرغم من كون العلاقات الدبلوماسية مع مصر في "أدنى مستوياتها التاريخية منذ سنوات" على خلفية قضية مقتل الباحث جوليو ريجيني، ولكنه أشار في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" إلى أن هناك "شركات إيطالية خاصة تعمل هناك".


ورأى دي مايو بحسب ما نقله موقع "آكي" الإيطالي أن "من الواضح أننا لا نستطيع قطع العلاقات مع مصر عندما يتعين علينا التعامل، على سبيل المثال، مع مسألة السد الإثيوبي (سد النهضة) على النيل وقضايا حيوية مثل ليبيا".

وفي معرض رده على سؤال حول العلاقات مع كل من مصر وتركيا، تحدث دي مايو عن "جوانب واقعية في منطقة البحر الابيض المتوسط المشتركة تلزمنا بالتفاوض مع أي طرف"، مشدداً على أنها ليست "مسألة تبني مسار مزدوج: المبادئ من ناحية والأعمال من ناحية أخرى"، ولكن من أجل "الحفاظ على قنوات الحوار".
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