عربي-دولي

إثيوبيا: شروط السودان ومصر غير عادلة.. ونرفض تدويل الأزمة

Lebanon 24
16-04-2021 | 23:30
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رفضت وزارة الخارجية الإثيوبية تدويل أزمة سد النهضة، وقالت إن ذلك لن يؤدي إلى أي نتائج مربحة للجانبين.

وقال ديميك ميكونين، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي: "لا يجب تدويل أزمة سهد النهضة، لكن يجب أن يكون تعزيز التعاون والتفاهم والتكامل هو الروح التوجيهية".

وأشار إلى أن "المفاوضات الجارية حول سد النهضة توفر هذه الفرصة، إذا اتبعت مصر والسودان نهجًا بناء لتحقيق نتيجة مربحة للجانبين في إطار المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي".

وأضاف أن "ممارسة ضغوط غير ضرورية على إثيوبيا من خلال التسييس المتعمد وتدويل المسألة لن تجعل إثيوبيا تقبل بمعاهدة الحقبة الاستعمارية بشأن نهر النيل"، على حد قوله. 

وقال ميكونين إن "إثيوبيا لن توافق أبدًا على مثل هذه الشروط غير العادلة التي تسعى إلى الحفاظ على الهيمنة المائية لمصر والسودان".

وجاءت هذه التصريحات خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الوزير في مناقشة عبر الإنترنت استضافتها السفارة الإثيوبية في لندن ونظمتها وزارة الخارجية الإثيوبية بالتعاون مع مختلف البعثات الإثيوبية في أوروبا.

وفقًا لمدير الجلسة، السفير تيفيري ميليس، كانت الندوة عبر الإنترنت تهدف إلى تقديم تحديث حول المفاوضات الجارية حول سد النهضة وتوضيح بعض القضايا المتعلقة بالمسألة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، دينا مفتي، إن إثيوبيا تعتقد أن للسودان موقفًا بالوكالة فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، وإنها تروج لأجندة طرف آخر.

وذكر أن المفاوضات الثلاثية في كينشاسا لم تنجح بسبب الاختلافات في عملية جدول الأعمال، مشيراً إلى أن الوفد الإثيوبي أكد على ضرورة استمرار العملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي.

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