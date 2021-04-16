إسرائيل: سنفعل كل ما يلزم لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكينازي، إن بلاده "ستفعل كل ما يلزم" لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك لوزراء خارجية قبرص، واليونان، وإسرائيل، والمستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش، في مدينة بافوس غرب قبرص، أن الاجتماع تطرق إلى "العديد من الفرص لبناء الاستقرار في المنطقة، والتحديات التي تواجهها"، ومنها "إيران وحزب الله والجماعات المتطرفة التي تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط وتهدد السلام"، مشدداً على "أننا سنفعل كل ما بوسعنا لمنع هؤلاء من أن ينجحوا".وأشار إلى أن "اتفاق أبراهام يؤكد أن الطريق إلى السلام يتطلب مباحثات"، داعياً الفلسطينيين و"دول أخرى، لأن يغتنموا الفرصة التاريخية وينضموا لدائرة السلام".وبيّن أن الاجتماع الذي "عقد اليوم هو الأول الذي تطرق للاتفاقية الابراهيمية، مع شركائنا من اليونان وقبرص والإمارات"، لافتاً إلى أن "هناك شراكة تمتد من الخليج العربي إلى شواطئ البحر المتوسط، لبناء مستقبل أفضل، ولخدمة المنطقة ككل، كما أننا نجد مصلحة مشتركة لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة".وبحث الاجتماع أيضاً، مجالات التعاون مثل الطاقة، إذ أعرب أشكينازي عن أمله في أن يؤدي "الاجتماع إلى إنشاء شراكة في مجال الطاقة بين دول الخليج ودول البحر المتوسط، فهناك فرصة عظيمة لفعل ذلك".وكان أشكينازي قال في تغريدة على "تويتر" قبيل انطلاق الاجتماع، إن "هذه هي الخطوة الأولى الملموسة نحو توسيع الأثر الإيجابي لاتفاقات إبراهام، هذا اجتماع مهم سيسفر عن تعاون إقليمي ويعزز المشاريع في مجالات الطاقة والسياحة ومكافحة فيروس كورونا".وأضاف: "إنه لمن دواعي سروري أن ألتقي بأصدقائي وزراء الخارجية، وأتحدث معهم عن قضايا ذات أهمية كبرى للمنطقة بأسرها، خاصة سياسة إيران العدوانية وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط الناتجة عنها".وتابع أشكنازي: "إسرائيل مصممة على الدفاع عن نفسها ضد أي محاولة للإضرار بسيادتها أو مواطنيها، وستفعل كل ما في وسعها لمنع هذا النظام الراديكالي من حيازة أسلحة نووية وتسليح وكلائه".