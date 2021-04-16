عربي-دولي

روسيا ترد على واشنطن: طرد ديبلوماسيين وعقوبات على مسؤولين

Lebanon 24
16-04-2021 | 19:15
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كشف وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف الستار عن الإجراءات التي ستتخذها موسكو بحق واشنطن، ردا على العقوبات الأميركية الجديدة ضدها.

وصرح لافروف اليوم الجمعة بأن روسيا قادرة على الصمود أمام العقوبات الأميركية، مؤكدا أن رد موسكو على هذه الإجراءات سيشمل:

- إعلان 10 دبلوماسيين أميركيين عاملين في البلاد شخصيات غير مرغوب فيها
- فرض عقوبات على ثمانية مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأميركية سيتم إعلان أسماؤهم في وقت لاحق من اليوم
- إطلاق عملية حظر توظيف مواطني روسيا وأي دول ثالثة للعمل في المرافق الدبلوماسية الأميركية في روسيا
- حظر زيارات الموظفين قصيرة المدى وغير الخاضعة للرقابة للعمل في الممثليات الدبلوماسية الأميركية في روسيا
- كما شدد الوزير على أن موسكو ستوقف أنشطة المؤسسات الأمريكية التي تتدخل في الشؤون السياسية داخل روسيا.

وذكّر لافروف بأن حجم كل من بعثتي روسيا والولايات المتحدة الدبلوماسيتين حاليا عند مستوى 450 موظفا دبلوماسيا وإداريا، لكن 150 من هؤلاء الموظفين الروس يعملون في الأمم المتحدة، محذرا من أن موسكو قد تطلب من واشنطن خفض تمثيلها الدبلوماسي لديها حتى مستوى 300 موظف أيضا إذا استمرت أمريكا في اتخاذ إجراءات عدائية.

وأكد لافروف أن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف دعا اليوم السفير الأميركي لدى روسيا جون سوليفان إلى العودة لواشنطن بهدف إجراء مشاورات جادة مع حكومته مماثلة لتلك التي يجريها في موسكو حاليا السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف.
المصدر: روسيا اليوم
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