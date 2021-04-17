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قبل جنازته... ملكة بريطانيا تكشف عن "صورة خاصة" مع الأمير فيليب

Lebanon 24
17-04-2021 | 08:30
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حرصت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، أمس الجمعة، على نشر صورة خاصة تجمعها بزوجها الراحل، الأمير فيليب.

وشارك حساب العائلة المالكة البريطانية على موقع  "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي الصورة التي قال عنها: "تود الملكة مشاركة هذه الصورة الخاصة التي تم التقاطها مع دوق إدنبرة في الجزء العلوي من كويلز مويك باسكتلندا في عام 2003".


ولفت الحساب إلى أن من التقط الصورة كونتيسة ويسيكس، صوفي، زوجة الأمير إدوارد، النجل الأصغر لملكة بريطانيا والأمير فيليب.

وأضاف الحساب الملكي أن "جلالة الملكة والعائلة المالكة يشعرون بالامتنان لجميع رسائل التعزية من جميع أنحاء العالم، وأنهم تأثروا من رؤية وسماع الكثير من الناس وهم يشاركون ذكرياتهم العزيزة مع الأمير فيليب، احتفالا بحياته".

على يسار الصورة: ألكسندرا، أميرة اليونان والدنمارك بعد حفل زفاف مع زوجها بيتر الثاني كاراغيورغيفيتش، آخر ملوك يوغوسلافيا، في 20 آذار 1944؛ (وسط الصورة): ليدي سارة كونسويلو سبنسر-تشرشل مع زوجها الملازم إدوين راسل، 15 أيار 1943؛ يمين الصورة: ملكة بريطانيا العظمى إليزابيث الثانية مع زوجها فيليب، دوق إدنبرة، أمير اليونان والدنمارك، 20 تشرين الأول 1947.

وقالت وسائل إعلام بريطانية، إن "الملكة إليزابيث اضطرت للتدخل لحل مشكلة تتعلق بما سيرتديه كبار أفراد العائلة المالكة في جنازة زوجها الأمير فيليب، بسبب القلق مما إذا كان يجب أن يرتدي حفيدها الأمير هاري، وابنها الأمير أندرو، زيا عسكريا أثناء المراسم".

وتوفي الأمير فيليب عن عمر يناهز 100 عاما الأسبوع الماضي، وستشيع جنازته غدا السبت في قلعة وندسور، وجرت العادة خلال مثل هذه المناسبات الرسمية أن يرتدي أفراد العائلة زيا عسكريا بما يعكس رتبهم الفخرية.

في غضون ذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في بيان، أنه لن يحضر جنازة الأمير فيليب لإفساح المجال لأكبر عدد ممكن من أفراد الأسرة المالكة بموجب قيود كورونا. وقال البيان إنه "نظرا لقيود جائحة كورونا، يمكن لـ30 شخصا فقط حضور جنازة صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة".

A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily)


المصدر: سبوتنيك
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