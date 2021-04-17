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بومبيو وزوجته كلفا موظفي الخارجية بتنفيذ مطالب شخصية أكثر من 100 مرة.. صحيفة تكشف

Lebanon 24
17-04-2021 | 09:00
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أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية الأميركية كشف عن استغلال وزير الخارجية السابق مايك بومبيو وزوجته لأموال دافعي الضرائب لأغراض شخصية.

 

وحسب "بوليتيكو"، فإن تقرير مكتب المفتش العام الذي اطلعت عليه الصحيفة، يؤكد أن مايك بومبيو وزوجته سوزان طلبا من موظفي الخارجية تنفيذ مهام خاصة بأغراضهما الشخصية، مثل تنظيم زيارات لصالونات الحلاقة وحفلات عشاء خاصة والعناية بكلبهما وغير ذلك.

 

ويقول التقرير إن الموظفين كانوا يعتبرون طلبات سوزان بومبيو كأنها مدعومة من قبل الوزير، على الرغم من أن زوجة بومبيو لم تكن من كوادر الوزارة.

 

وحسب التقرير، فإن عدد حالات الانتهاكات الأخلاقية واستغلال موارد الوزارة للأغراض الشخصية تجاوز الـ 100.

 

يذكر أن الفضيحة خرجت للعلن لأول مرة في العام الماضي، حين أقال الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب المفتش العام في وزارة الخارجية ستيف لينيك بطلب من بومبيو.

المصدر: سبوتنيك
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