الأمن الروسي يعتقل القنصل الأوكراني في بطرسبورغ

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم السبت، اعتقال القنصل الأوكراني، ألكسندر سوسونيوك، في مدينة بطرسبوغ، أثناء استلامه معلومات سرية من مواطن روسي.وقال جهاز الأمن الفدرالي إن القنصل تم إلقاء القبض عليه وهو متلبسا أثناء تلقيه معلومات حول قواعد بيانات الأجهزة الأمنية.وأكد الأمن الفدرالي أن أنشطة سوسونيوك "معادية لروسيا وتتعارض مع الوضع القانوني للموظفين الدبلوماسيين"، مضيفا أنه ستتم معاقبته وفقا للقانون الدولي.ويتمتع الدبلوماسيون بحصانة في البلد الذي يعملون فيه، في الوقت نفسه، تنص اتفاقية فيينا على أنه يمكن للسلطات المضيفة أن تحرم الدبلوماسيين من حق الإقامة فيها إذا انتهكوا القانون أو ارتكبوا أعمالا عدائية.