غادر البلاد قبل ايام من الهجوم... ايران تكشف تفاصيل جديدة عن تفجير نطنز

قال التلفزيون الإيراني إن السلطات الإيرانية حددت هوية المشتبه به في هجوم منشأة نطنز النووية، الواقعة بمحافظة أصفهان وسط البلاد، الذي وقع الأحد الماضي.ونشر التلفزيون صورة المشتبه به مضيفا أنه يحمل اسم رضا كريمي، وأنه كان من العاملين في المنشأة وغادر البلاد قبل أيام من الهجوم.والمشتبه به إيراني عمره 43 عاما، مشيرا إلى أن إيران قد تطلب من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) اعتقاله وتسليمه، وذلك قد يأخذ مسارا قانونيا طويلا.وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" (The New York Times) الأميركية أوردت أن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أكدوا دور إسرائيل في حادث منشأة نطنز.وأصاب المنشأة النووية الأحد هجوم أعطب شبكة الكهرباء فيها، في حين حمّلت طهران تل أبيب المسؤولية عن "العمل التخريبي"، متوعدة بالرد.