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حوادث إطلاق النار الجماعي في أميركا.. الرقم المخيف

Lebanon 24
17-04-2021 | 16:30
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شهدت الولايات المتحدة الأميركية منذ 16 آذار الماضي، 45 حادثة إطلاق نار جماعية، آخرها ما حدث في موقع لشركة "فيديكس"، في مدينة إنديانابوليس الأميركية، وأسفر عن مقتل ثمانية موظفين.

ووفق تقرير لشبكة "سي إن إن" الأميركية، فقد شهدت الولايات المتحدة في هذا العام 147 حادثة إطلاق نار جماعي، وذلك بناء على الأرقام الخاصة بمجموعة الأبحاث "Gun Violence Archive".


وصنّفت "سي إن إن" حادث إطلاق النار بوصفه "جماعيا"، إذا شهد وفاة أو إصابة أربع أشخاص أو أكثر، باستثناء منفذ الهجوم.

وفي ما يلي قائمة بآخر 10 حوادث إطلاق النار الجماعي من بين الـ45 المسجلة في أميركا منذ 16 آذار:

15 نيسان إنديانابوليس
الحادث وقع في مركز لعمليات شركة فيديكس بالقرب من مطار إنديانابوليس الدولي، وأسفر عن مصرع 8 أشخاص، وانتحار منفذ الهجوم.

15 نيسان بينساكولا، فلوريدا
أصيب في الحادث 6 أشخاص.


15 نيسان واشنطن
تعرض 4 أشخاص لإطلاق نار في شمالي العاصمة الأميركية.

13 نيسان بالتيمور
قالت قوات الشرطة إن شخصين فتحا النار على مجموعة من الأفراد، الأمر الذي تسبب بإصابة 4 منهم.

12 نيسان شيكاغو
شهد طريق إيزنهاور السريع إطلاق نار أسفر عن إصابة 4 ووفاة شخص، وصدم سيارة لشخص خامس في الموقع.

11 نيسان ويتشيتا، كانساس
قُتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون في إطلاق نار بحفل منزلي بويتشيتا.

11 نيسان سياتل
حصيلة هذا الهجوم الذي وقع في موقف سيارات بمركز تجاري، إصابة طفل وثلاثة أشخاص آخرين.

10 نيسان ممفيس، تينيسي
لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون، بينهم أم وطفل، بعد تبادل إطلاق نار في أحد أحياء ممفيس.

10 نيسان كوشكونونغ، ميسوري
استجابت الشرطة لبلاغ بإطلاق نار في كوشكونونغ، وكشفت التحقيقات إصابة 4 أشخاص في الحادث.

10 نيسان ألينديل ميشيغان
أسفر حادث إطلاق نار بعد حفلة منزلية عن إصابة أربعة أشخاص بجروح طفيفة، في حين أصيب آخر بجروح خطيرة.

المصدر: سكاي نيوز
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