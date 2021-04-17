عربي-دولي

طائرة عسكرية صينية تدخل منطقة تحديد الدفاع الجوي لتايوان

Lebanon 24
17-04-2021 | 22:00
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دخلت طائرة عسكرية صينية اليوم السبت، منطقة تحديد الدفاع الجوي لتايوان، طبقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم.

وكان تم رصد سفن خفر السواحل الصينية بانتظام في الأسابيع الأخيرة بالقرب من الجزر، التي تطالب الصين وتايوان بالسيادة عليها أيضًا، حيث تُعرف باسم دياويو وتياويوتاي على التوالي.

وكان زعيما الولايات المتحدة واليابان قد أكدا في وقت سابق على التزامهما بمواجهة التحديات من الصين، وضمان منطقة المحيطين الهندي والهادئ سلمية وحرة ومفتوحة بعد اجتماعهما الشخصي الأول أمس الجمعة.

وتتزايد المخاوف بشأن تحركات الصين في الممرات المائية المتنازع عليها.

وقال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا "اتفقنا على معارضة أي محاولات لتغيير الوضع الراهن بالقوة أو الإكراه في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، وترهيب الآخرين في المنطقة".

وتطالب الصين بالسيادة تقريباً على كل بحر الصين الجنوبي، مما أثار احتكاكات مع دول أخرى في المنطقة.

كذلك، تطالب الفلبين وماليزيا وفيتنام وبروناي وتايوان بالسيادة على أجزاء من البحر.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن على "التزام أميركا بالعمل معاً لمواجهة التحديات من الصين"، مشدداً على أن "تحالف الولايات المتحدة مع اليابان ودعم الأمن المشترك "راسخ".

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