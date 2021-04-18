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علماء يتعرفون على الجينات المقاومة لعدوى "كوفيد ـ 19".. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
18-04-2021 | 06:30
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كتب حازم بدر في "الشرق الأوسط": حدد العلماء في معهد «سانفورد بورنهام بريبيس» الأميركي للاكتشاف الطبي مجموعة من الجينات البشرية التي تقاوم عدوى فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض «كوفيد - 19»، وقالوا في دراسة تم نشرها عن هذا الإنجاز قبل أيام، في دورية «الخلية الجزيئية»، إن نتائج دراستهم ستقود إلى «فهم العوامل التي تؤثر على شدة المرض، واقتراح خيارات علاجية محتملة».

وترتبط الجينات المعنية التي حددها الباحثون بـ«الإنترفيرون المناعي»، وهو فئة كبيرة من البروتينات المعروفة باسم السيتوكينات، وهي جزيئات تستخدم للتواصل بين الخلايا لتحفيز الدفاعات الوقائية لجهاز المناعة، لذلك فهي توصف بأنها «مقاتلي الفيروسات في الخطوط الأمامية للجسم».

وبعد وقت قصير من بدء الوباء، وجد الأطباء أن الاستجابة الضعيفة للإنترفيرون لعدوى فيروس كورونا المستجد أدت إلى بعض الحالات الأكثر خطورة لـ«كوفيد - 19»، وقادت هذه المعرفة المؤلف الرئيسي للدراسة سوميت تشاندا، أستاذ المناعة في معهد «سانفورد بورنهام بريبيس» للاكتشاف الطبي، ومعاونيه إلى البحث عن الجينات البشرية التي يتم تحفيزها بواسطة الإنترفيرون، المعروفة باسم الجينات المحفزة للإنترفيرون (ISGs)، التي تعمل على الحد من الإصابة بالفيروس.

وبناءً على المعرفة المستقاة من فيروس «سارس» الذي تسبب في تفشي مرض مميت، ولكنه قصير نسبياً، من عام 2002 إلى عام 2004، ومعرفة أنه كان مشابهاً لفيروس كورونا المستجد، تمكن الباحثون من تطوير أدوات مختبرية لتحديد مجموعات الجينات المحفزة للإنترفيرون التي تتحكم في التكاثر الفيروسي في الفيروس الجديد.

يقول تشاندا: «وجدنا أن 65 مجموعة من الجينات المحفزة للإنترفيرون سيطرت على عدوى كورونا المستجد، بما في ذلك بعضها الذي أعاق قدرة الفيروس على دخول الخلايا، وبعضها أوقف تصنيع الحمض النووي الريبي (RNA)، وهو شريان الحياة للفيروس، ومجموعة من الجينات التي أعاقت تجميع الفيروس».

ويضيف: «الأمر الذي كان أيضاً ذا أهمية كبيرة هو حقيقة أن بعض المجموعات أظهرت سيطرة على فيروسات غير مرتبطة، مثل الأنفلونزا الموسمية، وغرب النيل، وفيروس نقص المناعة البشرية الذي يؤدي إلى الإيدز».
المصدر: الشرق الأوسط
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