حدث تاريخي.. الثلوج تهطل في السعودية (فيديو وصور)

تداول سعوديون على تويتر مشاهد مذهلة لتراكم حبات البرَد عقب تساقطه في بعض المناطق الجنوبية في السعودية، السبت.

من #تصويري للبردية الكثيفة على العثمور بحرة بني رشيد أقصى جنوب غرب منطقة #حائل عصر هذا اليوم السبت الموافق ١٤٤٢/٩/٥ pic.twitter.com/Dapf1ySNDT

— عبدالله السليمي (@Abda16644) April 17, 2021





ولاقت الصور المنشورة تفاعلا واسعا في المملكة التي تخيم على معظمها الأجواء الصحراوية، والتي لا تشاهد فيها الثلوج عادة بهذا الشكل.

وبين الصور المتداولة، ظهرت صورة لجمل بين كثبان مكسية بالبياض، عوضا عن مشهد الجمل المعتاد بين الكثبان الرملية.

ولفتت المركبات الصحراوية الأنظار بمسيرها بين البرد المتراكم في منطقة قريبة من مدينة حائل.





ونشر أحد المغردين مقطع فيديو التقطه في منطقة عسير الجنوبية، يظهر البرد مغطيا لمساحات واسعة من الأرض.



ونشر مغرد آخر مقطع فيديو، وصف محتواه بأنه "حدث تاريخي" شهدته السعودية.

شاهد | 🎥



برد قرية آل كامل بمركز #بللحمر بمنطقة #عسير #السعودية



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— سـنــا ب بــلـلــحـمــر (@ballahmr) April 17, 2021

وظهرت البهجة جلية على وجوه السعوديين لمشاهدة تلك المشاهد الخلابة.وتداول مغردون مقاطع تظهر هطولا قويا للبرد بالقرب من مدينة الطائف الجنوبية.

ماشاء الله تبارك الله #عاجل



بردية قوية جدا وأمطار غزيره على وادي جليل شمال #الطايف_الان #الطائف pic.twitter.com/jeNalgjY7d





وقال مغرد إن أحد الطرق بات "شبه متوقف" جراء تراكم البرد فيه وعلى جنباته.