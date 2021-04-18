عربي-دولي

بعد 4 سنوات من قطع العلاقات.. محادثات بين مسؤولين سعوديين وإيرانيين

Lebanon 24
18-04-2021 | 08:13
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قالت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الأحد نقلا عن مسؤولين مطلعين إن مسؤولين سعوديين وإيرانيين كبار أجروا محادثات مباشرة في محاولة لإصلاح العلاقات بين الخصمين الإقليميين وذلك بعد أربع سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية، حسبما ذكرت "رويترز".

وأضاف تقرير الصحيفة نقلا عن أحد المسؤولين أن الجولة الأولى من المحادثات السعودية الإيرانية جرت في بغداد في التاسع من نيسان وتضمنت مباحثات بشأن هجمات الحوثيين وكانت إيجابية.
المصدر: وكالات
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