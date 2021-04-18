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ولي العهد السعودي يرزق بمولود جديد.. وهذا الاسم الذي اختاره له

Lebanon 24
18-04-2021 | 08:30
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أعلن الأمير محمد بن سلطان آل سعود، أمس السبت، بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد رزق بمولود جديد أسماه على اسم جده "عبدالعزيز".

وجاء في تغريدة نشرها الأمير محمد بن سلطان عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "رزق سمو سيدي ولي العهد بمولود أسماه "عبدالعزيز" جعله الله من مواليد السعادة" تيمنا بمؤسس المملكة السعودية وجده الملك عبدالعزيز آل سعود.

رُزق سمو سيدي ولي العهد بمولود أسماه "عبدالعزيز" جعله الله من مواليد السعادة💚💚 pic.twitter.com/VyWCuGZzg2

المصدر: وكالات
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