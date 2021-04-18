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فيروس كورونا.. أول لقاح تركي محلي الصنع يبصر النور

Lebanon 24
18-04-2021 | 09:00
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أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى وارنك، تطوعه لأخذ الجرعة الأولى من اللقاح الوطني التركي، محلي الصنع، المضاد لفيروس "كورونا"، المعروف باسم VLP، وذلك في العاصمة التركية أنقرة.

وقال وارنك في تصريحات صحفية، بعيد أخذه الجرعة "تلقيت اليوم الجرعة الأولى من لقاح VLP، المضاد لفيروس (كورونا)"، لافتا إلى أن "طريقة تصنيع اللقاح التركي تعتبر واحدة من أكثر طرق اللقاح ابتكارًا في العالم".


وأضاف "أخذت اللقاح المحلي اليوم في مستشفى أنقرة للأورام، وسأبقى داخل المستشفى حتى يوم غد لمراقبة حالتي الصحية".

وتابع أن "التجارب البشرية لتلقي اللقاح بدأت في آذار الماضي بتطوع 36 شخصا، واليوم أصبحنا 38 شخصا بعد أن تطوعت إلى جانب رئيس TÜBİTAK (مجلس البحث العلمي والتكنولوجي في تركيا)، حسن ماندال، لأخذ اللقاح أيضاً".

ومن المرتقب أن يتلقى وارنك الجرعة الثانية بعد 21 يوما، حيث تتميز الجرعة الثانية من هذا اللقاح أنها مناسبة لمحاربة الطفرة الجديدة أيضا من الفيروس.


ووفق التوقعات سيكون اللقاح التركي جاهزا للإنتاج في مدة أقصاها 3 أشهر.


المصدر: وكالات
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