"تنتج 9 غرامات كل ساعة".. الطاقة النووية تؤكد بدء إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تحققت من أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في منشأة نطنز، مؤكدة بذلك ما أعلنه مسؤولون إيرانيون سابقا. يأتي ذلك بينما عبرت الأطراف المشاركة في محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني عن تفاؤلها بالتقدم الذي حدث في المحادثات، رغم استمرار الخلافات.وأضافت الوكالة -في بيان أمس السبت- أنها أخذت عينة لدراستها. وأشارت إلى أن عملية التخصيب تمت من خلال أجهزة طرد مركزي من نوع آي آر4 (IR4) وآي آر6 (IR6).وكان رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أعلن في وقت سابق أن إيران حصلت على أول إنتاج من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في منشأة نطنز النووية، وقال إنها تنتج 9 غرامات كل ساعة.