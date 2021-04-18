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يفيديو لكاظم الساهر.. شاهدوا كيف احتفلت رغد صدام حسين بتحرير مدينة عراقية من القوات الإيرانية

Lebanon 24
18-04-2021 | 11:34
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احتفت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين بذكرى عملية عسكرية نفذها الجيش العراقي ضد القوات الإيرانية في عام 1988.

ذكرى تحرير الفاو ، كل عام والعراقيين بخير. ان شاء الله يوم تحرير العراق ونحتفل مجتمعين بالتحرير بإذن الله..#ذكرى_تحرير_الفاو pic.twitter.com/MvZdEE2vZb

وغردت رغد عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" بمناسبة ذكرى تحرير مدينة الفاو في 17 نيسان قائلة: "ذكرى تحرير الفاو، كل عام والعراقيين بخير. إن شاء الله يوم تحرير العراق ونحتفل مجتمعين بالتحرير بإذن الله".

وشاركت رغد صدام حسين في التغريدات فيديوهات للمطرب العراقي، كاظم الساهر، وهو في بداياته الفنية، وهو يغني لبلاده.

#ذكرى_تحرير_الفاو pic.twitter.com/MK3m47scCw

 

#ذكرى_تحرير_الفاو pic.twitter.com/Sew3Hkj03r



 يذكر أن معركة تحرير الفاو، عملية عسكرية نفذها الجيش العراقي في 17 نيسان 1988 لإخراج الجيش الإيراني من شبه جزيرة الفاو في محافظة البصرة، بعد سيطرة إيران على المنطقة لمدة عامين، وأطلق على العملية اسم "رمضان مبارك" لتوافق العملية يومها مع أول أيام شهر رمضان.

المصدر: روسيا اليوم
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