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بعد وقف استخدامه.. "أيام حاسمة" أمام لقاح جونسون آند جونسون

Lebanon 24
18-04-2021 | 15:19
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تحتاج السطات الصحية في الولايات المتحدة إلى أسبوعين أو أكثر قليلا لحسم أمر لقاح جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كورونا المستجد، بعد شكوك بتسببه في جلطات دم لدى عدد قليل من متلقيه. 

وكانت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة، أوصتا الأسبوع الماضي بإيقاف توزيع لقاح "جونسون آند جونسون".


وجاءت الخطوة بعد إصابة 6 أشخاص، جميعهم نساء وتتراوح أعمارهن بين سن 18 و48 عاما، بتجلطات دموية بعد أخذ اللقاح الذي يتم تعاطيه على جرعة واحدة، على عكس معظم اللقاحات الأخرى.

ونقل موقع "بوليتكو" الإخباري عن مسؤولين في البيت الأبيض، أن حسم أمر إعادة استخدام اللقاح سيتحاج إلى أسبوعين، لتحديد ما إذا كانت هناك صلة بينه وبين تجلطات الدم.

وتمكن خطورة الجلطات في أنها قد تؤدي إلى السكتة الدماغية أو إلى مضاعفات أخرى خطيرة، رغم أن التجلطات لم تحدث سوى لـ6 أشخاص من بين ملايين ممن تلقوا لقاح جونسون آند جونسون.


ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الاستشارية الخاصة باللقاح في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، الجمعة المقبلة.

لكن المسؤولين المتخصصين في المجال الصحي يرون أن هذه الهيئة قد لا تمتلك بيانات كافية بحلول ذلك الموعد، مما يدفع إلى الحاجة إلى أسبوع آخر.

وربما يطرح المسؤلون قيودا على تلقي اللقاح، مثل منعه عن عمر معين.

ويخشى مسؤولون من أنه في حال استغرق التأكد من سلامة اللقاح وقتا طويلا، فإن ذلك سيفقد ثقة الكثيرين به.

المصدر: سكاي نيوز عربية
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