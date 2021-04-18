عربي-دولي

لحظة وقوع زلزال إيران.. وصلت ارتداداته إلى العراق والكويت (فيديو)

Lebanon 24
18-04-2021 | 16:05
A-
A+
Doc-P-814165-637543589540805556.jpg
Doc-P-814165-637543589540805556.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة إقليم بوشهر في جنوب إيران، حيث تقع محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية، اليوم الأحد، لكن لم ترد أنباء عن وقوع أضرار جسيمة.

وقال مسؤول في المنطقة للتلفزيون الحكومي إن مركز الزلزال كان في مدينة ريج وإن المستشفيات في المدن والأقاليم المجاورة في حالة تأهب كما تم إرسال فرق إنقاذ و50 سيارة إسعاف للمنطقة.

وذكرت وكالة "تسنيم" أن الكهرباء وخدمة خطوط الهاتف الأرضية والإنترنت انقطعت في مدينة جناوه وأن "الناس نزلت إلى الشوارع خوفا من وقوع زلازل أخرى".

ويقع مركز الزلزال على بعد نحو 100 كيلومتر من المحطة النووية وذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه كان على عمق عشرة كيلومترات فقط مما زاد الشعور بالهزة.

وفي العراق، أصدرت هيئة الرصد الزلزالي بيانا قالت فيه إن الزلزال وصلت ارتداداته لمحافظة البصرة العراقية، دون الإعلان عن إصابات أو أضرار .

وفي الكويت، قال مراسل الحرة إن سكان المناطق الساحلية شعروا بارتداد الزلزال.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال الإيراني كان بقوة 5.8 درجة، وضرب في منطقة "بندر جنافة" الساحلية، وحددت عمقه عند 10 كيلومترات.

المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:25 | 2021-04-18
16:24 | 2021-04-18
16:20 | 2021-04-18
15:19 | 2021-04-18
14:18 | 2021-04-18
12:38 | 2021-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website