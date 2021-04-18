لحظة وقوع زلزال إيران.. وصلت ارتداداته إلى العراق والكويت (فيديو)

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة إقليم بوشهر في جنوب إيران، حيث تقع محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية، اليوم الأحد، لكن لم ترد أنباء عن وقوع أضرار جسيمة.

وقال مسؤول في المنطقة للتلفزيون الحكومي إن مركز الزلزال كان في مدينة ريج وإن المستشفيات في المدن والأقاليم المجاورة في حالة تأهب كما تم إرسال فرق إنقاذ و50 سيارة إسعاف للمنطقة.

وذكرت وكالة "تسنيم" أن الكهرباء وخدمة خطوط الهاتف الأرضية والإنترنت انقطعت في مدينة جناوه وأن "الناس نزلت إلى الشوارع خوفا من وقوع زلازل أخرى".

ويقع مركز الزلزال على بعد نحو 100 كيلومتر من المحطة النووية وذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه كان على عمق عشرة كيلومترات فقط مما زاد الشعور بالهزة.

وفي العراق، أصدرت هيئة الرصد الزلزالي بيانا قالت فيه إن الزلزال وصلت ارتداداته لمحافظة البصرة العراقية، دون الإعلان عن إصابات أو أضرار .

وفي الكويت، قال مراسل الحرة إن سكان المناطق الساحلية شعروا بارتداد الزلزال.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال الإيراني كان بقوة 5.8 درجة، وضرب في منطقة "بندر جنافة" الساحلية، وحددت عمقه عند 10 كيلومترات.