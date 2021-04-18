مصر.. قطار يخرج عن القضبان في بنها ووقوع ضحايا (فيديو)

أصيب العشرات في حادث قطار جديد شهدته مصر، الأحد، عندما خرج قطار متجه من القاهرة إلى المنصورة عن مساره في محافظة القليوبية.
وخرج القطار المتجه من القاهرة الي المنصورة عن القضبان، قرب محطة سكة حديد طوخ.
مشاهد أولية من #مصر لانقلاب قطار قرب مدينة #بنها في منطقة طوخ #القليوبية #الحدث pic.twitter.com/2e1y3SkFO1
— ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) April 18, 2021
كشف مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد في مصر تفاصيل خروج "قطار 949 القاهرة- المنصورة" عن القضبان من سندهور، بين بنها وطوخ، بالقليوبية.
صور من مكان انقلاب قطار قرب مدينة #بنها بـ #مصر و الأنباء تفيد بوقوع ضحايا وإصابات#الحدث pic.twitter.com/UaqB1WSaqs
وقال المصدر إن القطار كان قادما من القاهرة وفي طريقه إلى المنصورة، وخرجت عجلات عن القضبان مما أدى إلى توقفه وتوقف الحركة عن الخط بالكامل.