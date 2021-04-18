عربي-دولي

مصر.. قطار يخرج عن القضبان في بنها ووقوع ضحايا (فيديو)

Lebanon 24
18-04-2021 | 16:20
A-
A+
Doc-P-814169-637543596507489756.jpg
Doc-P-814169-637543596507489756.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أصيب العشرات في حادث قطار جديد شهدته مصر، الأحد، عندما خرج قطار متجه من القاهرة إلى المنصورة عن مساره في محافظة القليوبية.

وخرج القطار المتجه من القاهرة الي المنصورة عن القضبان، قرب محطة سكة حديد طوخ.


وقالت وزارة الصحة المصرية إن 97 شخصا أصيبوا في الحادث، فيما دفعت الوزارة بالعشرات من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، فيما أفادت معلومات عن مقتل 8 من ركاب القطار. 

وفي وقت سابق، قال محافظ القليوبية إن حصيلة الإصابات بلغت 103 أشخاص حتى الآن.

وقامت مستشفيات القليوبية بالدفع بالعديد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين لأقرب مستشفيات.

مشاهد أولية من #مصر لانقلاب قطار قرب مدينة #بنها في منطقة طوخ #القليوبية #الحدث pic.twitter.com/2e1y3SkFO1

كشف مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد في مصر تفاصيل خروج "قطار 949 القاهرة- المنصورة" عن القضبان من سندهور، بين بنها وطوخ، بالقليوبية.


وقال المصدر إن الحادث هو لقطار مختلط، مكون من عربات أسباني مكيفة وعربات مميزة، وقد انفصلت عربتين عن القطار، وانقلبت عربة، مما أسفر عن سقوط مصابين، وتوقف الحركة على الخط المتجه من القاهرة إلى المنصورة.

صور من مكان انقلاب قطار قرب مدينة #بنها بـ #مصر و الأنباء تفيد بوقوع ضحايا وإصابات#الحدث pic.twitter.com/UaqB1WSaqs

وقال المصدر إن القطار كان قادما من القاهرة وفي طريقه إلى المنصورة، وخرجت عجلات عن القضبان مما أدى إلى توقفه وتوقف الحركة عن الخط بالكامل.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:25 | 2021-04-18
16:24 | 2021-04-18
16:05 | 2021-04-18
15:19 | 2021-04-18
14:18 | 2021-04-18
12:38 | 2021-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website