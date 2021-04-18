مصر.. قطار يخرج عن القضبان في بنها ووقوع ضحايا (فيديو)

أصيب العشرات في حادث قطار جديد شهدته مصر، الأحد، عندما خرج قطار متجه من القاهرة إلى المنصورة عن مساره في محافظة القليوبية.



وخرج القطار المتجه من القاهرة الي المنصورة عن القضبان، قرب محطة سكة حديد طوخ.



وقالت وزارة الصحة المصرية إن 97 شخصا أصيبوا في الحادث، فيما دفعت الوزارة بالعشرات من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، فيما أفادت معلومات عن مقتل 8 من ركاب القطار.وفي وقت سابق، قال محافظ القليوبية إن حصيلة الإصابات بلغت 103 أشخاص حتى الآن.وقامت مستشفيات القليوبية بالدفع بالعديد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين لأقرب مستشفيات.

مشاهد أولية من #مصر لانقلاب قطار قرب مدينة #بنها في منطقة طوخ #القليوبية #الحدث pic.twitter.com/2e1y3SkFO1

— ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) April 18, 2021

كشف مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد في مصر تفاصيل خروج "قطار 949 القاهرة- المنصورة" عن القضبان من سندهور، بين بنها وطوخ، بالقليوبية.



وقال المصدر إن الحادث هو لقطار مختلط، مكون من عربات أسباني مكيفة وعربات مميزة، وقد انفصلت عربتين عن القطار، وانقلبت عربة، مما أسفر عن سقوط مصابين، وتوقف الحركة على الخط المتجه من القاهرة إلى المنصورة.

صور من مكان انقلاب قطار قرب مدينة #بنها بـ #مصر و الأنباء تفيد بوقوع ضحايا وإصابات#الحدث pic.twitter.com/UaqB1WSaqs

— ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) April 18, 2021

وقال المصدر إن القطار كان قادما من القاهرة وفي طريقه إلى المنصورة، وخرجت عجلات عن القضبان مما أدى إلى توقفه وتوقف الحركة عن الخط بالكامل.