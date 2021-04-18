زيمبابوي تطلق سراح آلاف السجناء.. ما السبب؟

في سبيل تخفيف الازدحام في السجون المكتظة والحدّ من انتشار فيروس “كورونا” داخلها، قررت السلطات في زيمبابوي الافراج عن نحو 3 آلاف سجين بموجب عفوي رئاسي أعلنه الرئيس إيمرسون منانغاغوا.ووفقاً للتقارير، فقد تم الإفراج عن حوالى 400 سجين من سجن شيكوروبي وسجون أخرى في العاصمة هراري، في حين تم الافراج عن المزيد من سجون أخرى.وفعلياً، فإنه سيتم اطلاق سراح الأشخاص الذين أدينوا بجرائم غير عنيفة.أما الأشخاص الذين تمت إدانتهم بجرائم قتل وخيانة واتجار بالبشر والجرائم الجنسية، فإن العفو لن يشملهم وسيبقون في السجن، وفق ما ذكر موقع “africanews” الالكتروني.وفي السياق، قال ألفورد غاباري، مدير دائرة السجون في هراري، إن “العفو سيقطع شوطاً طويلاً لتقليل الإنفاق وخطر انتشار الفيروس في السجون”.وكشف غاباري أن “سجون العاصمة هراري سجلت 173 إصابة مؤكدة ووفاة واحدة”، كما أشار إلى أن “السلطات أوقفت زيارات السجون بينما تم وضع خطط لتطعيم النزلاء في إطار إجراءات مكافحة انتشار الفيروس”.