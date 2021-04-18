عربي-دولي

مقتل 28 من طالبان خلال عمليات للجيش الأفغاني

Lebanon 24
18-04-2021 | 22:00
A-
A+
Doc-P-814193-637543642101037344.jpg
Doc-P-814193-637543642101037344.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن 28 مسلحاً من حركة طالبان قتلوا وأصيب 28 آخرون، في أقاليم ننكارهار ولاجمان وغزني وقندهار وزابول وهيرات وفرح وبلخ، خلال الساعات الـ24 الماضية، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وأضافت الوزارة أن قوات الأمن الوطني الأفغانية عثرت على 34 عبوة ناسفة، وأحبطت مفعولها والتي كانت طالبان قد زرعتها على طرق عامة.

وجرى إخلاء مناطق واسعة من نفوذ طالبان وضبط بعض الأسلحة التي تخص الجماعة المسلحة.

وكان مسؤولون ذكروا في وقت سابق اليوم الأحد، أن 8 أفراد على الأقل من أسرة واحدة قتلوا، بعد أن فتح مسلحون مجهولون النار عليهم في مسجد بإقليم ننكارهار شرق أفغانستان.

وقال حاكم الإقليم، ضياء الحق أمرخيل إن الحادث وقع في منطقة الشرطة التاسعة في عاصمة الإقليم جلال آباد.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2021-04-18
23:48 | 2021-04-18
23:30 | 2021-04-18
23:00 | 2021-04-18
22:53 | 2021-04-18
22:30 | 2021-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website