مقتل 28 من طالبان خلال عمليات للجيش الأفغاني

ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن 28 مسلحاً من حركة طالبان قتلوا وأصيب 28 آخرون، في أقاليم ننكارهار ولاجمان وغزني وقندهار وزابول وهيرات وفرح وبلخ، خلال الساعات الـ24 الماضية، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.





وأضافت الوزارة أن قوات الأمن الوطني الأفغانية عثرت على 34 عبوة ناسفة، وأحبطت مفعولها والتي كانت طالبان قد زرعتها على طرق عامة.

وجرى إخلاء مناطق واسعة من نفوذ طالبان وضبط بعض الأسلحة التي تخص الجماعة المسلحة.

وكان مسؤولون ذكروا في وقت سابق اليوم الأحد، أن 8 أفراد على الأقل من أسرة واحدة قتلوا، بعد أن فتح مسلحون مجهولون النار عليهم في مسجد بإقليم ننكارهار شرق أفغانستان.

وقال حاكم الإقليم، ضياء الحق أمرخيل إن الحادث وقع في منطقة الشرطة التاسعة في عاصمة الإقليم جلال آباد.