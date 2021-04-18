أميركا تأمر دبلوماسييها في هذه الدولة بالمغادرة.. ما القصة؟

أمرت الولايات المتحدة موظفيها غير الضروريين في تشاد بالمغادرة مع اقتراب متمردين من العاصمة اليوم الأحد، بعد أن أظهرت نتائج أولية للانتخابات أن الرئيس إدريس ديبي في سبيله لتمديد حكمه المستمر منذ ثلاثة عقود.

واستولي ديبي على السلطة عام 1990 بعد تمرد مسلح وهو حليف أساسي لفرنسا والولايات المتحدة في الحرب ضد المتشددين الإسلاميين في منطقة الساحل الأفريقي.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان: "نظراً لاقترابهم المتزايد من نجامينا واحتمال نشوب أعمال عنف في المدينة، صدر الأمر لموظفي الحكومة الأمريكية غير الضروريين بمغادرة تشاد عن طريق رحلات تجارية".

وحثت الحكومة البريطانية أمس السبت رعاياها على مغادرة تشاد، وقالت إن قافلتين من مسلحي جبهة التغيير والوفاق المتمردة تتقدمان صوب العاصمة.

وقال جيش تشاد إنه تمكن من تدمير قافلة للمتمردين شمالي إقليم كانم بعد ظهر أمس السبت.

وأشارت النتائج الجزئية إلى تقدم ديبي في انتخابات 11 نيسان على الرغم من تزايد مؤشرات الاستياء من إدارته لثروة البلاد النفطية.