واشنطن تحذر من "عواقب" إذا توفي المعارض الروسي نافالني

حذر مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، الأحد، من أن روسيا ستواجه "عواقب" إذا توفي أليكسي نافالني المعارض الأبرز للكرملين والمضرب عن الطعام في سجنه، بينما دعا مؤيدون له إلى تنظيم احتجاجت الأربعاء في موسكو.

ونفالني مضرب عن الطعام منذ 31 آذار الماضي، احتجاجاً على ظروف احتجازه السيئة، متهماً إدارة السجن بمنعه من الوصول إلى طبيب وأدوية بعد إصابته بانزلاق غضروفي مزدوج وفقاً لمحاميه.

من جانبه، حث، الأحد، وزير الخارجية الألماني السلطات الروسية على توفير "العناية الطبية المناسبة" لنفالني نظرا بعد تدهور وضعه الصحي.

وطالب هايكو ماس في مقابلة مع صحيفة "بيلد" بحصول المعارض الرئيسي للكرملين المسجون "على أطباء يثق بهم" مضيفا أن "حقه بالعناية الطبية يجب أن يكون مضمونا من دون أي تأخير".

وفي أول رد فعل رسمي روسي، قال السفير الروسي لدى لندن إن بلاده لن تترك نافالني يموت في السجن.

يذكر أن أطباء مقربين من نافالني، أعربوا السبت، عن خشيتهم من أن يتعرض لسكتة قلبية "بين دقيقة وأخرى" بسبب المستوى "الحرج" لنسبة تركيز البوتاسيوم في دمه.

وطالبوا في رسالة موجهة إلى إدارة سجن بوكروف حيث يقبع، بوضعه على الفور في قسم العناية المركزة.

"لم يعد الأمر يتعلق بحرية نافالني بل بحياته"

والأحد، دعا مؤيدون لنافالني إلى التظاهر الأربعاء 21 نيسان "لإنقاذ حياة" خصم الكرملين الذي يعاني من حالة صحية سيئة، بحسب مناصريه.

وكتب ليونيد فولكوف، مساعد نافالني المقرّب منه في منشور على فيسبوك "لم يعد هناك متسع من الوقت، حان وقت العمل".

ثم تابع قوله: "لم يعد الأمر يتعلق بحرية نافالني بل بحياته، في الوقت الحالي، يتم قتله في السجن، ولا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك".

ويتزامن تنظيم التظاهرة، مع خطاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السنوي أمام البرلمان، حيث سيتطرق فيه إلى "أهداف" تطوير روسيا والانتخابات التشريعية المزمعة في الخريف المقبل.

تابع فولكوف "ادعوا جميع أصدقائكم واخرجوا إلى الساحات الرئيسية. اجتمعوا في أكبر مدينة يمكنكم الوصول إليها مساء الأربعاء" داعيا الروس إلى المشاركة في "المعركة النهائية" بين "الخير" و"الشر المطلق".

وأضاف "يحظر بوتين صراحة جميع أنشطة المعارضة في روسيا. وهذا يعني أن هذا التجمع يمكن أن يكون الأخير في البلاد لسنوات قادمة. ولكن في مقدورنا تغيير ذلك" داعيا مواطنيه إلى "عدم الخوف بعد الآن".

وحكِم على نافالني الذي أوقف في يناير لدى عودته من ألمانيا، حيث خضع للعلاج بعد عملية تسميم العام الماضي اتهم الكرملين وأجهزة الأمن الروسية بالوقوف خلفها، بالحبس عامين ونصف العام لإدانته بانتهاك شروط إطلاق سراحه المشروط في قضية فساد سابقة، واصفا الحكم القضائي بحقه بأنه مسيّس.