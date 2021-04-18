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آبي أحمد يحدد الموعد الثاني لملء سد النهضة

Lebanon 24
18-04-2021 | 23:59
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أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن الملء الثاني لسد النهضة سيتم خلال موسم المطر في شهري تموز وآب.

وعبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، قال أحمد: "الملء التالي سيتم خلال الهطول الغزير للمطر في شهري تموز و آب"، مشيراً إلى أن هذا سيمنع حدوث فيضانات في السودان.

وأكد أحمد أن "إثيوبيا، بينما تعمل لتلبية احتياجاتها، فإنه لا نية لديها لإلحاق الضرر بدول المصب".

وأضاف: "الأمطار الغزيرة العام الماضي ساعدت على إتمام الملء الأول للسد بنجاح، وفي الوقت نفسه حال السد بلا شك دون حدوث فيضانات عارمة في السودان".

ويأتي هذا بعد فشل جولة مفاوضات عقدت في كينشاسا في وقت سابق من الشهر الجاري بمشاركة مصر والسودان. واتهمت القاهرة والخرطوم أديس آبابا بالتعنت وإفشال المفاوضات.

وتطالب مصر والسودان بإشراك آلية وساطة رباعية دولية تضم الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة في المفاوضات المتعثرة الخاصة بسد النهضة، وهو ما ترفضه إثيوبيا.

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