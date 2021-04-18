تحطم طائرة يهزّ فرنسا.. هذا ما حصل

أعلنت خدمة الإطفاء في فرنسا، إن 4 أشخاص لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة صغيرة شرقي باريس، اليوم الأحد.

وأشارت الخدمة أنه عُثر على طائرة من طراز "Robin DR400" أقلعت من بوفيه، شمال غرب العاصمة، في حقل بالقرب من سانت باتوس، ويجري التحقيق لتحديد سبب الحادث، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وأشارت المعلومات، التي قدمها مطار لوغنيس إميرينفيل إلى الوكالة الإخبارية، إلى أنها كانت في رحلة تدريب.

وقال مصدر بالمطار إن الطائرة الخفيفة "فرنسية الأصل ويقتصر قانون الطيران المرئي على ارتفاعات لا تزيد عن 15 ألف قدم".

وتحطمت الطائرة على بعد نحو 20 كيلومترا (13 ميلا) من أكبر مطار في فرنسا، باريس شارل ديغول. ووفقاً لخدمة الإطفاء، فقد جرى ارسال وحدة بحث من قوات الدرك شبه العسكرية إلى مكان الحادث، في وقتٍ امتلأ الهواء برائحة قوية من الكيروسين.