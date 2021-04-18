الموت يغيّب نائب قائد "فيلق القدس" الإيراني

أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني في بيان مساء الأحد، عن وفاة العميد محمد حجازي، نائب قائد فيلق القدس للحرس الثوري والقائد السابق لقوة الباسيج، بسبب أزمة قلبية.



ويعتبر حجازي من الشخصيات المثيرة للجدل للغاية، بسبب آرائه السياسية المتشددة، حيث لعب دوراً كبيراً عندما كان قائد قوات الباسيج في انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيسا للبلاد عام 2005.



ويحمّله المعارضون مسؤولية قمع المتظاهرين الذين احتجوا على نتائج الانتخابات التي أدت إلى إعادة انتخاب أحمدي نجاد لولاية ثانية في عام 2009.

وتم تصنيف حجازي في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي في تشرين الأول 2011، كما أنه مصنف في قائمة عقوبات وزارة الخارجية الأميركية منذ عام 2007.

ويتهم محمد حسين زادة حجازي، الراحل عن 64 عاماً، بقضية إرهاب دولية لاتهامه بالتورط في تفجير مركز " آميا" في بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين يوم 18 تموز 1994، والذي أسفر عن مقتل 85 شخصا ًوإصابة المئات بجروح.



وشارك حجازي في حرب العصابات المناهضة للتمرد في محافظة كردستان، غرب إيران، في الثمانينيات حيث قاتل جماعات المعارضة الكردية بما في ذلك الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني ومنظمة "كوملة" الثورية للعمال الأكراد، فضلاً عن مشاركته في الحرب بين إيران والعراق (1980-1988) كنائب لقائد قوات الباسيج.