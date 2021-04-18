لحظة وقوع حادث قطار طوخ في مصر (فيديو)

تداولت وسائل إعلام مصرية، مقطع فيديو قالت إنّه يوثّق لحظة وقوع حادث القطار ببلدة طوخ في محافظة القليوبية، اليوم الأحد.

ويظهر الفيديو الذي نشره موقع "الوطن" لحظة خروج القطار عن قضبانه وانقلاب عرباته، قبل أن يهرع سكان قرية سندنهور نحوه.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن وفاة 11 شخصاً وإصابة 98 آخرين في حادث قطار الذي يصل بين العاصمة القاهرة والمنصورة.

إلى ذلك، أفادت وسائل أعلام محلية بأنّ أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديد، تقدم باستقالته من منصبه إلى وزير النقل كامل الوزير، وذلك خلال زيارته لموقع حادث القطار في طوخ.