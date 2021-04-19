تفوق في قوتها أسلحة الدول الأخرى.. مجلة تقيم القوة النووية لروسيا

ذكرت مجلة "ناشيونال إنترست" أن روسيا تمتلك ترسانة نووية تفوق في قوتها أسلحة الدول الأخرى.

وأشارت إلى ان روسيا ورثت مجموعة لا تقدر بثمن من أسلحة الصواريخ السوفيتية. بعضها لا مثيل له حتى الآن.

على سبيل المثال، تذكرت المجلة صاروخ "سارمات" الذي يبلغ مدى طيرانه 18 ألف كيلومتر، مما يسمح له بضرب هدف في أي مكان على وجه الأرض. يزن الصاروخ أكثر من 200 طن. إنه قادرة على حمل نحو عشرة أطنان من الحمولة.

وأكدت المجلة أنه تم تأجيل تشغيل "سارمات" الحديث عدة مرات. وأنه عندما يحدث هذا، فإن السلاح سوف يزرع خوفًا أكبر.