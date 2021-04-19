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تكهّنات إسرائيلية بإحياء الاتفاق النووي خلال أسابيع.. ووفد أمني سيزور واشنطن!

Lebanon 24
19-04-2021 | 15:00
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كشف تقرير نشره موقع "أكسيوس" أنّ مسؤولين في المخابرات الإسرائيلية تكهّنوا، خلال اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي، أن تؤدي المحادثات غير المباشرة في العاصمة النمساوية فيينا لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، خلال أسابيع، بحسب ما نقل الموقع عن مسؤولَيْن حضرا الاجتماع.

وذكر "أكسيوس"، نقلاً عن مصادره، أن وفداً أمنياً إسرائيلياً سيزور واشنطن، خلال الأسبوعين المقبلين، لإجراء محادثات بشأن إيران. 

ويضم الوفد مستشار الأمن القومي، مئير بن شبات، ورئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، ورئيس المخابرات العسكرية، تامير هايمان، ومدير "الموساد" يوسي كوهين.

ويقول "أكسيوس" إنّ الحكومة الإسرائيلية قلقة للغاية بشأن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، وتحاول إقناع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بعدم تخفيف الضغط عن النظام الإيراني.


وبحسب الموقع، فقد أطلع جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) اجتماع مجلس الوزراء على وضع البرنامج النووي الإيراني. كما ناقش مسؤولو المخابرات العسكرية الإجراءات الإيرانية في المنطقة في الاجتماع.

وأكد "أكسيوس" أنّ "وكالتا المخابرات قدمتا تقييمات مماثلة بشأن محادثات فيينا".

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع حضر الاجتماع لـ"أكسيوس": "لسنا متفائلين. لن نتفاجأ إذا وقعت الولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى، في غضون أسابيع، صفقة مع إيران".

وأوضح المسؤولان الإسرائيليان أنّ اجتماع مجلس الوزراء لم يتخذ قرارات سياسية جديدة، وأن إسرائيل ستواصل الحوار مع إدارة بايدن بشأن المفاوضات مع إيران.
 
وكان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، قال في برنامج "فوكس نيوز صنداي"، يوم الأحد، إنّ محادثات فيينا مع إيران كانت "بناءة"، وأن هناك جهداً حقيقياً للعودة إلى الامتثال المتبادل للاتفاق النووي لعام 2015.

وأضاف سوليفان أنّ الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات ما لم يكن لديها "الوضوح والثقة" بأن إيران ستعود بالكامل إلى الامتثال لجميع التزاماتها بموجب اتفاق 2015.

 

المصدر: الحرة
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