عربي-دولي

الإعلان عن أسماء أوائل المتقدمين بطلبات الترشح لانتخابات الرئاسة السورية

Lebanon 24
19-04-2021 | 15:31
A-
A+
Doc-P-814489-637544431177164511.jpg
Doc-P-814489-637544431177164511.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ عن اثنين من الذين تقدموا بطلبات الترشح لانتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها يوم 26 من الشهر المقبل. 

وأعلن صباغ في جلسة عقدها المجلس اليوم، إن المجلس تبلغ من المحكمة الدستورية العليا بتقديم طلبي ترشح من كل من: عبد الله سلوم عبد الله، ومحمد فراس ياسين رجوح.

ومن الجدير بالذكر أن كل الذين يعلن عنهم صباغ لا يصنفون على أنهم "مرشحين" قانونا، بل هم متقدمين بطلبات الترشح.

وفي نهاية مهلة التقدم بالطلبات (عشرة أيام بدءا من اليوم) يجتمع المجلس ليمنح تأييده لعدد من المتقدمين بطلبات الترشح، وعندما يحصل أي منهم على تأييد 35 عضوا يصبح حسب الدستور "مرشحا لانتخابات الرئاسة".

وحسب الشروط التي يفرض الدستور توافرها في المرشح، إضافة إلى شرط الحصول على تأييد 35 عضوا في مجلس الشعب فإن عدد المرشحين الكلي لا يمكن أن يتجاوز 3 مرشحين، إذ أن كتلة حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم، في المجلس تعادل 167 نائبا، وهؤلاء لن يؤيدوا إلا مرشح الحزب (الرئيس الحالي بشار الأسد كما هو متوقع) أما المستقلون فعددهم 70، وهؤلاء لا يمكنهم أن يؤيدوا سوى مرشحين اثنين.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:30 | 2021-04-19
17:35 | 2021-04-19
17:30 | 2021-04-19
17:00 | 2021-04-19
16:30 | 2021-04-19
16:00 | 2021-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website