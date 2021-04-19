كورونا يُغلق البرلمان الإيراني لمدة أسبوعين

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، عن آخر الإحصاءات الرسمية للإصابات والوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، حيث أكدت تسجيل 24346 إصابة جديدة، ووفاة 398 شخصًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.ووفقا لهذا التقرير، فقد بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في إيران 2.261.435 كما ارتفعت الوفيات إلى 67130 حالة.وأشارت لاري إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا حتى الآن بلغ 1.797.319 شخصًا، ولا يزال هناك 4843 من المصابين في حالة حرجة.ووسط ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس تقرر إغلاق البرلمان الإيراني لمدة أسبوعين بسبب تفشي كورونا.