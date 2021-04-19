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عربي-دولي
بوتين وبايدن ناقشا محاولة الانقلاب في بيلاروس
Lebanon 24
19-04-2021
|
20:00
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قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن ناقشا خلال الاتصال الهاتفي الأخير محاولة الانقلاب في بيلاروس.
وأكد بيسكوف في مقابلة صحفية، أن محاولة الانقلاب، التي كان يُخطط لها في بيلاروس أُثيرت خلال الاتصال الهاتفي بين الزعيمين.
وفي وقت سابق صرح رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، أن بوتين أثار في محادثة مع نظيره الأميركي قضية التحضير لمحاولة اغتيال رئيس دولة بيلاروس، من قبل أجهزة الاستخبارات الأمريكية، لكن لم تكن هناك إجابات.
وأعلن لوكاشينكو يوم السبت الماضي، عن اعتقال مجموعة من الأشخاص كانوا يستعدون لمحاولة اغتياله هو وأبنائه، مضيفا أن أجهزة الاستخبارات الأميركية متورطة في ذلك.
ووفقا لرئيس "كي جي بي" (وكالة الاستخبارات) في بيلاروس، إيفان ترتيل، فإن أعضاء المجموعة التي تم الكشف عنها خططوا وبدأوا التنفيذ العملي لخطة تصفية الرئيس لوكاشينكو وأفراد أسرته، وتنظيم تمرد مسلح من أجل الاستيلاء على السلطة، مشيرا إلى أن المجموعة ضمت مواطنين من بيلاروس، وأجانب.
كذلك اعتقل جهاز الأمن الفدرالي الروسي في موسكو، محام يحمل الجنسية الأميركية والبيلاروسية هو، يوري زينكوفيتش، ومتخصص في العلوم السياسة يحمل الجنسية البيلاروسية، ألكسندر فيدوتا، كانا يخططان لانقلاب عسكري في 9 أيار في مينسك.
وبحسب وكالة الاستخبارات البيلاروسية فإن هذه المجموعة على علاقة بزعيم حزب المعارضة في بيلاروس، غريغوري كوستوسيف، الذي تم اعتقاله في بيلاروس.
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