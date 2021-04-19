قتلى وجرحى في العراق.. والسبب "مباراة كرة قدم"

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، بسقوط قتلى وجرحى بسبب مباراة كرة قدم في شرق العاصمة بغداد، وفق ما أشارت قناة "روسيا اليوم".ووقع شجارٌ خلال مباراة كرة قدم شعبية في مدينة الصدر بشرق بغداد، تحول فيما بعد إلى استخدام الأسلحة الخفيفة.ونقلت "روسيا اليوم" عن المصدر الأمني قوله أنّ "الشجار أدى إلى مقتل رجل وطفلة وإصابة 3 آخرين".وتشهد مدينة الصدر وبعض المدن العراقية نزاعات عشائرية يستخدم فيها السلاح الخفيف والمتوسط، وحاولت السلطات طيلة الأعوام الماضية السيطرة عليها، لكنها لم تنجح.وتكثر هذه النزاعات في محافظتي البصرة وميسان بجنوب البلاد، ويذهب ضحيتها العشرات سنويا.