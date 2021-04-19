عربي-دولي

مقاتلة روسية تعترض طائرتي دوريات أميركية فوق بحر بارنتس

Lebanon 24
19-04-2021 | 21:30
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31" اعترضت طائرتي دوريات أمريكية ونرويجية فوق بحر بارنتس.

وأشار بيان للمركز الوطني لإدارة الدفاع (وهو جهاز داخل وزارة الدفاع الروسية) أن الرادارات الروسية رصدت اليوم الاثنين هدفين جويين فوق مياه بحر بارنتس يتوجهان نحو الحدود الدولية لروسيا.

وأردف البيان أن مقاتلة من طراز "ميغ-31" تابعة للدفاع الجوي للأسطول الشمالي تم إرسالها من أجل تحديد هوية الهدفين ومنع حدوث انتهاك للحدود الوطنية، وقام طاقم المقاتلة بتعريف الهدفين المذكورين على أنهما طائرتا دوريات، إحداهما "بوسيدون" أمريكية والثانية "أوريون" نرويجية.

وأشار مركز إدارة الدفاع إلى أن المقاتلة الروسية رافقت الطائرتين الأجنبيتين فوق مياه البحر إلى أن حولتا مسارهما باتجاه معاكس للحدود الروسية. وأضاف أن الطائرة الروسية التي "جرى تحليقها بما يتفق تماما مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي" عادت إلى قاعدتها سالمة، وأن الحدود الروسية لم يتم انتهاكها.
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