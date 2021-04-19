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تعرفوا إلى مرشحة حزب الخضر الألماني لخلافة ميركل

Lebanon 24
19-04-2021 | 23:59
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رشّح حزب الخضر الألماني الإثنين رئيسته المشاركة أنالينا بيربوك لخلافة المستشارة أنغيلا ميركل، في تحدٍ للمحافظين العالقين في معركة شرسة من أجل المنصب.

وقال الرئيس المشارك للحزب روبرت هابيك: "كلانا يريد المنصب لكن في النهاية، لا يمكن إلا لأحدنا الحصول عليه. لذا جاءت اللحظة اليوم للإعلان بأن مرشحة الخضر للمستشارية ستكون أنالينا بيربوك".


ويذكر أن بيربوك (40 عاما) أول مرشّحة للمستشارية يسميها الخضر على الإطلاق، بحسب وكالة "يورونيوز".

وفي وقت تظهر استطلاعات الرأي أنهم يحلون في المرتبة الثانية بعد المحافظين الذين تنتمي إليهم ميركل، بات لدى الخضر فرصة حقيقية ليتحولوا إلى أكبر حزب وينتزعوا المستشارية.

وقالت بيربوك "نبدأ اليوم فصلا جديدا لحزبنا وإذا نجحنا، لبلدنا"، وأضافت: "أنا أمثل التجديد بينما يمثّل آخرون استمرار الوضع الراهن"، مضيفة أن "التغير المناخي أكبر مهمة بالنسبة لجيلي".


وازدادت شعبية المحامية، وهي أم لطفلين، في الشهور الأخيرة، واستخدمت تركيز الإعلام على الوباء لانتقاد الحكومة لعدم منحها أولوية للأطفال خلال الأزمة، بينما قدّمت مقترحاتها في هذا الصدد.

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