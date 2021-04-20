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عربي-دولي
وفاة والتر مونديل نائب الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر
Lebanon 24
20-04-2021
|
09:00
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توفي امس نائب الرئيس الأميركي الأسبق والتر مونديل الذي يعد من رموز الليبرالية في الولايات المتحدة عن عمر يناهز الـ 93 عاما، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس".
ولم توضح التقارير سبب وفاة نائب الرئيس جيمي كارتر بين عامي 1977 و1981، واكتفت بنشر بيان صادر عن عائلته.
وقال كارتر في بيان :"أشعر بالحزن اليوم لوفاة صديقي العزيز والتر مونديل الذي أعتبره أفضل نائب رئيس في تاريخ بلادنا، كان شريكا لا يقدر بثمن وخادما متمكنا لسكان مينيسوتا وللأميركيين والعالم".
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