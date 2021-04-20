عربي-دولي

"جهزتوا الشنط".. هل فتحت أبواب السفر من السعودية إلى الخارج والعكس؟

Lebanon 24
20-04-2021 | 12:00
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منذ يومين والأسئلة تتقاطر على "الخطوط الجوية السعودية"، حول فتح أبواب السفر من السعودية إلى الخارج والعكس.

 

فلم تمض دقائق على تغريدة يتيمة للشركة على تويتر، نشرتها في 18 من الشهر الجاري تحت سؤال "جهزتوا الشنط؟" حتى بدأت الأسئلة تتوالى دون توقف، ولا تزال مستمرة.

 

وفي حين تركزت معظم التساؤلات حول البلدان التي سيفتح باب السفر منها وإليها، اكتفت الشركة بإحالة المتسائلين إلى موقعها لمعرفة كافة الاشتراطات المتعلقة بالسفر والتي تخضع للتحديث المستمر، بحسب تعبيرها.

 

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ومن مطالعة سريعة للرابط الذي وضعته ضمن إجابتها عن عدد من المواطنين والمقيمين المهتمين الذين طرحوا عليها عددا من الأسئلة، يتبين أنها ماضية في فتح الطيران إلى خارج المملكة، بما يتضمن العديد من البلدان، محددة الشروط المطلوبة في كل بلد.

 

كما كررت الشركة أكثر من مرة أن رفع تعليق جميع الرحلات الدولية سيتم اعتباراً من يوم الاثنين ، 17 أيار 2021، باستثناء بعض البلدان التي تقرر فيها اللجنة الرسمية المعنية تعليق السفر منها أو إليها بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

 

 

المصدر: العربية
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