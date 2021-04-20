مقتل رئيس تشاد متأثرا بإصابته "خلال معارك"

أفاد الجيش التشادي، الثلاثاء، بمقتل الرئيس إدريس ديبي، وذلك متأثرا بإصابته خلال معارك كان يشارك فيها على الجبهة.



وجاء مقتل ديبي غداة إعلان فوزه بولاية رئاسية سادسة



وكان ديبي قد أطلق في مارس الماضي، حملته الانتخابية للفوز بولاية رئاسية سادسة، داعيا إلى توحيد الصفوف بعد حظر احتجاجات معارضة وتفريقها.