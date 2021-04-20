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عربي-دولي
أول فيديو يظهر زعيم داعش المتواري.. "خليفة بلا خلافة"
Lebanon 24
20-04-2021
|
15:41
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مع "الصمت المطبق" الذي يحيط بزعيم "داعش" الارهابي عبد الله قرداش، المتواري عن الأنظار، ومكان تواجد هذا الخليفة الذي بات بلا "خلافة" مع انهيار التنظيم وتقهقره، رغم بروز بعض العمليات الإرهابية هنا وهناك في العراق وسوريا، برزت مقاطع مصورة تظهر "حجي عبد الله" قبل 14 عاما.
ففي فيديو يعود لسنوات خلت نشره موقع "الحل" العراقي، ظهر خليفة أبو بكر البغدادي وهو يناقش رسالة دكتوراه في جامعة الموصل.
وأظهرت اللقطات رجلا معمما شابا، يناقش عددا من الدكاترة والأساتذة العراقيين.
وفي حين لم تتمكن العربية.نت من التأكد التام من هوية المتحدث على الرغم من الشبه الكبير بين الطالب وزعيم داعش الحالي، أكد عدد من الصحافيين والإعلاميين على مواقع التواصل، والناشطين العراقيين صحة الفيديو.
وكان الخبير الأمني والباحث في شؤون الجماعات المسلحة فاضل أبو رغيف كشف في مقابلة سابقة مع "العربية.نت، أن والد عبدالله قرداش كان خطيبا في جامع الفرقان بالموصل، وقد تأثر الزعيم الداعشي به لأنه كان مفوها وبليغاً. للإطلاع على الفيديو،
اضغط هنا:
كما أشار إلى أن حجي عبد الله كان يلقب أيضاً بـ"الأستاذ" لأنه خريج كلية العلوم الإسلامية في الموصل، وليس ضابطا كما أشيع عنه.
يذكر أن وزارة الخارجية الأميركية كانت وضعت مكافأة قيمتها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على "حجي عبد الله".
المصدر: العربية
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